شكرا لقرائتكم خبر عن الشاذلي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ ورئيساً للاتحاد الأفريقي.. و 5 مناصب أخرى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الاتحاد الأفريقي للإنقاذ وبالتالي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك في الانتخابات التي اجريت اليوم باستراليا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة وبطولة العالم للإنقاذ.

وفاز الشاذلي برئاسة الاتحاد الإفريقي متفوقاً على خمس مرشحين آخرين من دول جنوب افريقيا والمغرب وافريقيا الوسطى وبوركينافاسو وموريتانيا، حيث حصد الشاذلي 11 صوتاً من ال 14 صوت للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بفارق كبير عن اقرب منافسيه الجنوب افريقي الذي حقق 3 اصوات فقط.

كما أسفرت انتخابات الاتحاد الإفريقي للإنقاذ عن فوز مصر ب 5 مناصب آخرى حيث فاز اللواء محمد امين والأستاذة انجى الشاذلي بعضويه مجلس ادارة الاتحاد الافريقى للانقاذ، كما فاز الدكتور محمد قطب بعضوية لجنة التعليم بالاتحاد الافريقى للانقاذ، وفاز المستشار تامر المغربى بعضوية اللجنة الرياضية بالاتحاد الافريقى، والأستاذة انجى الشاذلي بعضوية اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي، لتسيطر مصر على العديد من المناصب الهامة داخل الاتحاد الإفريقي.

وفور انتهاء الانتخابات احتفل المنتخب المصري للإنقاذ المتواجد هناك لخوض بطولة العالم، بفوز كابتن سامح الشاذلي.

وقد أكد سامح الشاذلي على أهمية الفوز بهذه المناصب التي تزيد من ثقل مصر داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.