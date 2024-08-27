شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: "مينفعش المدرب ياخد كل الصلاحيات ومشيت عشان مبقاش عندى جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي إن رحيله عن اللجنة جاء بسبب عدم وجود شيء جديد لتقديمه ومن أجل منح الفرصة للآخرين.

كان الأهلي قد أعلن مؤخراً رحيل محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط وتم أسناد المنصب لـ مختار مختار خلفاً له ، كما تم إنضمام محمد رمضن للجنة التي تضم في عضويتها أيضاً حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت :"الاستمرار في منصب فترة كبيرة أمر غير مُستحب لي وليس بسبب الخلاف مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني ، موضحاً أنه تلقى عروضاً لتحليل المباريات في القنوات الفضائية".

وتابع محسن صالح قائلاً:" عمل لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين وترشيح بعض اللاعبين للجنة الكشف عن المواهب برئاسة هاني رمزي ثم عرضها على الجهاز الفني للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات".

وتابع:" لجنة التخطيط وافقت على التعاقد مع إمام عاشور واللاعب صاحب إمكانيات عالية، وهناك اختلاف في بعض الأراء بين أعضاء لجنة التخطيط ولكن القرار الأخير لابد أن يكون لمجلس الإدارة فقط ولا أدعم منح المدير الفني جميع الصلاحيات".

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.