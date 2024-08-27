شكرا لقرائتكم خبر عن تحوّل مُفاجئ يُجدد مفاوضات الأهلي مع محمد على بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت صفقة النادي الأهلى مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري تحوّل مفاجئ خلال اليومين الماضيين بشكل يمكن معه ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم أن الأنباء الواردة من داخل الأهلي كانت تُشير إلى إبتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء الصيف الجاري بشكل كبير.

الأهلي تفاوض مع محمد علي بن رمضان منذ فترة وهناك اتفاق تام على قدراته الفنية الكبيرة لكن مسئولو القلعة الحمراء أوقفوا التفاوض مع اللاعب بسبب قائمة الأجانب في الفريق.

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي حالياً خمسة لاعبين هم، الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، والتونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والجزائري العائد من إعارة أحمد القندوسي،والمغربي يحيى عطية الله الذي تم التعاقد معه مؤخراً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

وسيقوم الأهلي بإعارة القندوسي من أجل قيد المدافع المغربي أشرف داري الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية من نادي بريست الفرنسي وبذلك ستكون قائمة الأجانب فى الفريق قد أُكتملت.

سبب تعطيل صفقة بن رمضان لم يكن مالياً على الإطلاق فالأمر يعود إلى "الأولويات" في الأهلي بسبب قائمة الأجانب ، فقد تم التعاقد مع أشرف داري بدلاً من القندوسي حيث كانت الأولوية في الأهلي لضم مدافع أجنبي بعد احتراف محمد عبد المنعم في نيس الفرنسي ، كما تم الاستقرار على ضم مهاجم مصري ليُصبح بديل ثانً للفلسطيني وسام أبو علي بعد محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم.

وقال مصدر في الأهلي : على مدار اليومين الماضيين ، تجدد الحديث في النادي عن إمكانية ضم بن رمضان بعدما طرح البعض فكرة رحيل التونسي على معلول أو الجنوب أفريقي بيرسي تاو على أن يتم ضم بن رمضان بدلاً من أحدهما.

الأهلي لا يجد صعوبة في إتمام صفقة بن رمضان على الصعيد المالي ، فالأمر محسوم مع النادي المجري واللاعب منذ فترة لكن الأزمة التي تسببت في إغلاق الصفقة منذ أيام تمثلت في عدم وجود مكان في قائمة الأجانب بالفريق.

وشدد المصدر على أن الأهلي وجد أن الباب موارباً لضم بن رمضان من خلال بيع بيرسي تاو الذي إرتبط أسمه مؤخراً بعروض من الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وغيرهما ، أو إقناع علي معلول بعدم قيده في الموسم الجديد خاصة وإنه لن يعود للملاعب قبل شهر نوفمبر المقبل بسبب تأهيله من جرحة وتر أكيلس التي أجراها في مايو الماضي.

ويترقب الأهلي خلال اليومين المقبلين رحيل معلول من أجل ضم بن رمضان بدلاً منه ، وحال فشل محاولات إقناع معلول بالرحيل أو إحتراف بيرسي تاو سيتم إغلاق ملف ضم بن رمضان نهائياً.