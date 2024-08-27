شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاءً لاختيار أفضل جناح أيسر فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة استفتاءً، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لاختيار أفضل جناح أيسر فى الدورى المصرى، ورشحت الرابطة 4 أسماء للجماهير للاختيار من بينهم، وهم حسين الشحات لاعب الأهلى ومصطفى زيكو لاعب زد وعبد الكبير الوادى لاعب مودرن سبورت وصديق أوجولا من سيراميكا.

من ناحية أخرى، قدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ 10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط .

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

من المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.