شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نرفض المبادلة مع الأهلى فى صفقة الساعى "منقدرش ندفع الرواتب" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى أسباب رفض ناديه إجراء صفقات تبادلية مع النادى الأهلى لإنهاء صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش للقلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" مش موافقين على الصفقات التبادلية مع الاهلى ، عايزين فلوس عشان ندفع مرتبات اللاعبين ونرفع إيقاف القيد قبل نهاية الميركاتو الصيفى".

ويضيف المصدر:"ازاى نعمل صفقات تبادلية مع الاهلى ونجوم المارد الأحمر بياخدوا رواتب سنوية تصل لـ8 مليون جنيه وإحنا أعلى عقد عندنا 4 مليون جنيه ، ازاى هنقدر نقنع اللاعبية بتخفيض رواتبها بكل هذا الفارق".

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

رفض النادى الإسماعيلى، عرض النادى الأهلى للتعاقد مع عمر الساعى مقابل 30 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحدد الإسماعيلي 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلي عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعي.