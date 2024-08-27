شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها سوبر الزمالك.. 3 مواجهات قارية تنتظر الاهلى في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ثلاثة مباريات قارية في سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الجديد.



ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.



كما يستعد الاهلى لمواجهة الزمالك في 27 سبتمبر المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقى في المملكة العربية السعودية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.