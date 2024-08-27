شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح : كولر أحسن مدرب جه الأهلي أخر 10 سنين والان مع تفاصيل الخبر

قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق للنادي الأهلى ، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى الأفضل على مدار السنوات العشرة الأخيرة الذى تولى تدريب القلعة الحمراء بسبب انتمائه الشديد للكيان الذى يعمل به ودائما يعمل بجميع التفاصيل اللاعب على الصعيد النفسى والفنى ، موضحاً أن مواطنه رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي، كان بعيد عن هذه التفاصيل ونتائجه جيدة ومجلس الإدارة كان يرغب فى تجديد عقده لكنه رفض بسبب رغبته فى الرحيل مُتأثراً بأزمة كورونا وابتعاده عن أسرته وتعامل الجمهور معه فى الشارع.

وأضاف محسن صالح في تصريحات لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت : فترة قيامي بتدريب الاسماعيلى تُعد الأفضل لى، وخلال مشواري التدريبي كنت أقوم دائماً بمعاقبة اللاعبين التي تدعى الإصابة او التمثيل فى المباريات للتحايل على الحكم وكنت أُفضّل اللاعب الذى يخوض المباريات باجتهاد وشرف كما كنت أُفضّل الاداء عن النتيجة ".

كان النادي الأهلي قد أعلن مؤخراً رحيل محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط وتم أسناد المنصب لـ مختار مختار خلفاً له ، كما تم إنضمام محمد رمضن للجنة التي تضم في عضويتها أيضاً حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وواصل محسن صالح تصريحاته ، قائلاً: قبل حسم لقب الدورى موسم 2001 / 2002 مع الاسماعيلى كان هناك أزمة مالية وكان لابد من بيع النيجيرى جون اوتاكا مهاجم الفريق إلى السد القطرى لتوفير سيولة مادية وأقنعت اللاعب بالرحيل وقمت عقب ذلك بالتعاقد مع عبد الحميد بسيونى وعمرو فهيم وتألقوا بشكل كبير وحصدنا لقب الدوري.

وقال إن رحيله عن اللجنة جاء بسبب عدم وجود شيء جديد لتقديمه ومن أجل منح الفرصة للآخرين ، مُتابعاً :"الاستمرار في منصب فترة كبيرة أمر غير مُستحب لي وليس بسبب الخلاف مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني ، موضحاً أنه تلقى عروضاً لتحليل المباريات في القنوات الفضائية".

وتابع محسن صالح قائلاً:" عمل لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين وترشيح بعض اللاعبين للجنة الكشف عن المواهب برئاسة هاني رمزي ثم عرضها على الجهاز الفني للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات".

وتابع:" لجنة التخطيط وافقت على التعاقد مع إمام عاشور واللاعب صاحب إمكانيات عالية، وهناك اختلاف في بعض الأراء بين أعضاء لجنة التخطيط ولكن القرار الأخير لابد أن يكون لمجلس الإدارة فقط ولا أدعم منح المدير الفني جميع الصلاحيات".