شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي كريم البركاوي مرشح لتدعيم هجوم الزمالك في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات من نادي الزمالك مع المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي السابق، في إطار خطة مسؤولو القلعة البيضاء لدعم صفوف الفريق بأقوى الصفقات استعداداً للموسم الجديد.

وتوصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، على الانضمام إلى القلعة البيضاء لـ 3 مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السعودي.

ومن المقرر أن تشهد الـ 48 ساعة المقبلة وصول كريم البركاوي إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

من ناحية أخرى، أرسل مسئولو نادى الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغانى الأسبق بصفوف الفريق بنيامين أتشيمبونج.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشيمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.

ويتبقى على الزمالك ثلاث قضايا تتعلق بمستحقات مالية لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهم روي أجواش، وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس، والبالغة 40 ألف دولار ومستحقات أتشيمبونج وقيمتها 115 ألف دولار.