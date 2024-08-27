شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام الرياضى يعلن فتح باب التسجيل للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتدى الإعلام الرياضي فتح باب التسجيل لحضور فعاليات نسخته الأولى التي ستعقد في القاهرة يومي 8 و9 سبتمبر 2024، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين.

يتيح المنتدى للصحفيين الرياضيين التسجيل حتى 31 أغسطس الحالي.



منتدى الاعلام الرياضى

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا