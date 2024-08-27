شكرا لقرائتكم خبر عن جروب الواتساب يكشف حقيقة فسخ سيف الجزيرى تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تداولت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من فخ تعاقده مع القلعة البيضاء وإبلاغه المسئولين بعدم استكمال مشواره مع الفريق.

وعلم ”الخليج 365” أن سيف الدين الجزيرى ما زال متواجداً فى جروب "الواتساب" الخاص باللاعبين وبالتالى ما زال مستمراً مع الفريق ولم يبلغ مسئولى القلعة بفسخ عقده كما تردد فى الساعات الماضية.

وأنذر سيف الجزيرى نادى الزمالك بالفعل منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، والتى تبلغ قرابة 600 ألف دولار كإجراء طبيعى من اللاعب لضمان الحفاظ على حقوقه، لكن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على توفير جزء من مستحقات اللاعب.

من جانبه كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب تأخر استخراج تأشيرة عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد انتهاء فترة الإجازة، التى حصل عليها مع اللاعبين.

وقال عبد الواحد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تأخر استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى بسبب إنه تم تغيير السفير، وهذا الأمر يعطل الإجراءات أسبوعين، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لحل تلك الأزمة بالتواصل مع السفير السابق لاستخراج تأشيرة سفر اللاعب حتى يعود فى أسرع وقت إلى القاهرة وينتظم فى معسكر الفريق.