محسن صالح يرد على أنباء خلافه مع كولر ويكشف مفاجأة بخصوص إمام عاشور

رد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي السابق، على أنباء خلافه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني والتعاقد مع إمام عاشور لاعب الوسط.

ورحل محسن صالح عن لجنة التخطيط بالنادي الاهلي خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تداولت أنباء عن خلافه مع كولر المدير الفني.

وقال صالح خلال تصريحات إذاعية: “رحلت عن لجنة التخطيط بسبب عدم وجود شيء جديد لتقديمه، ومنح الفرصة للآخرين”.

وشدد على عدم وجود خلاف مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، أو وجود بعض العروض المقدمة لتحليل المباريات في القنوات الفضائية.

وواصل: “كولر أفضل مدرب على مدار السنوات العشر الأخيرة في القلعة الحمراء، بسبب انتمائه الشديد للكيان الذي يعمل به، ودائما يركز على جميع التفاصيل الخاصة”.

وعن التعاقد مع إمام عاشور أوضح: “لجنة التخطيط وافقت على التعاقد مع اللاعب لأنه صاحب إمكانيات عالية”.

واختتم: “هناك اختلاف في بعض الآراء بين أعضاء لجنة التخطيط، ولكن القرار الأخير لا بد أن يكون لمجلس الإدارة فقط، ولا أدعم منح كولر جميع الصلاحيات».