"إحنا متدلعين".. حازم إمام يطلق تصريحات نارية: شيلوني الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يتصدر المشهد مرة أخرى، بعد خروج المنتخب الوطني مبكرا من بطولة الأمم الأفريقية الماضية.

قال حازم إمام في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بعد رحيل فيتوريا لن أتصدر المشهد مجددًا، وحزني الأكبر كان من نتائج المنتخب".

أكمل: "لا تتصدر في أي شيء في مصر (لأنك هتشيل كل حاجة)، رغم أننا لم نحقق بطولة أفريقيا منذ عام 2010 لكن حازم (شال الليلة لوحده)".

وأضاف: "نتائج فيتوريا كانت ممتازة وكان يسير بشكل جيد ومنظم، كنت أتوقع أن نقدم أداءً أفضل في بطولة أفريقيا، ولم يحدث ذلك".

وأتم تصريحاته: "في بطولة أفريقيا حرارة الجو لم تكن مثالية لكنها كانت على الجميع بس إحنا المصريين متدلعين، لاعبينا بتُرهق بسرعة من الرطوبة التي كانت 90%، من حق الناس تحزن وتنتقد المنتخب هذا أمر طبيعي".

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