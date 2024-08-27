التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام زد في نصف نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة زد عند السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر .

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، عماد حمدي ، محمد نصر

خط الوسط: محمد عبد السميع ، محمد بيومي ، عمر القط

خط الهجوم: عمر الساعي ، خالد النبريص ، نادر فرج .

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي النهائي بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح، فيما تأهل فريق زد إلى الدور ذاته بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف.



اقرأ أيضًا:

"إحنا متدلعين".. حازم إمام يطلق تصريحات نارية: شيلوني الليلة

رسميًا.. روما يُعلن ضم لاعب الهلال سعود عبدالحميد