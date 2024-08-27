رونالدو يتحدث عن: موعد اعتزاله.. ووجهته بعد نهاية مسيرته الكروية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث النجم البرتغالي بصفوف النصر، كريستيانو رونالدو، عن فكرة اعتزاله الكرة وهل سيتجه للتدريب عقب نهاية مسيرته أم سيكون له رأيًا آخر.

وقال رونالدو في تصريحات أوردتها عنه قناة ناو البرتغالية مساء أمس الإثنين إنه لا يعرف موعد اعتزاله هل سيكون قريبًا أو خلال عامين أو ثلاثة ولكنه أشار إلى أنه قد يُنهي مسيرته بصفوف النصر؛ حيث يشعر بالسعادة بالدوري السعودي والبلاد.

وأوضح صاحب الـ 39 عاماً أنه يريد مساعدة منتخب بلاده البرتغال ومواصلة اللعب بقميصه.

ونفى نجم النصر السعودي رغبته في الاتجاه للتدريب عقب الاعتزال بقوله:"لا أفكر في أن أصبح مدربًا ولم يُخطر الأمر على بالي مطلقًا ولكن أرى نفسي في مجالات أخرى غير مجال الكرة".

اقرأ أيضًا:

"حد يعرف الظروف؟".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية حول بيع زيزو

"نانت وافق سريعاً".. مصطفى محمد يرفض عرضاً من الدوري السعودي بقيمة 15 مليون يورو