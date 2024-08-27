قادما من الدوري السعودي.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم الهداف المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع المغربي، كريم البركاوي، مهاجم فريق الرائد السعودي السابق.

ويعد كريم البركاوي، حرا في الوقت الحالي، عقب انتهاء عقده مع نادي الرائد السعودي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك، اتفق مع كريم البركاوي ووكيله، على كافة التفاصيل، من أجل الانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن هناك رتوش بسيطة، تفصل اللاعب عن الانضمام للزمالك بشكل رسمي، في ظل أنه فري ولا يرتبط بأي نادي في الفترة الحالية.

وأتم المصدر، ربما يصل البركاوي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، للخضوع للكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن كريم البركاوي، انضم لصفوف فريق الرائد السعودي موسم 2020، قادمًا من حسنية أغادير المغربي، وشارك البركاوي مع الرائد السعودي، في 106 مباراة، وتمكن من تسجيل 51 هدفًا وصنع 7 أهداف.

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