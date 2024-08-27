"شرير أوى الجدع ده".. شوبير يستفسر عن سر اختفاء مدير تعاقدات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استفسر الإعلامي أحمد شوبير، عن سر اختفاء، أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي في الأيام الماضية.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خير يارب أمير توفيق مختفي بقاله يومين؟؟ شرير أوي الجدع ده". ورأى البعض أن التدوينة ربما تلمح إلى وجود صفقات لم تعلن بعد.

ويعمل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إبرام العديد من الصفقات في الوقت الحالي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين بشكل رسمي، يوسف أيمن قادما من الدوري القطري، ويحيى عطية الله من الدوري الروسي.

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