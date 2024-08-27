"إطلالة مبهجة".. كوكا يظهر رفقة زوجته وأبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ظهر أحمد حسن كوكا، لاعب فريق ألانيا سبور التركي، في إطلالة مبهجة رفقة زوجته وأبنائه، خلال فترة الإجازة، قبل بداية الموسم الجديد.

ونشر أحمد حسن كوكا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعه بزوجته وأبنائه.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، كشفت احتمالية عودة كوكا للنادي الأهلي مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم يدخل النادي الأحمر في مفاوضات لضم اللاعب من الأساس.

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