أوباما: لا يمكن رفض عرض من النصر السعودي.. وطارق حامد الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الزمالك، يوسف أوباما، إنه تلقى 3 عروض من السعودية لارتداء قميصها بعد انتهاء رحلته مع الزمالك.

وردّ أوباما، خلال حوار أجرته معه صحيفة الرياضية السعودية بعدد اليوم الثلاثاء، على العرض الذي لا يمكنه رفضه من الدوري السعودي، قائلاً:"أنا محب للكرة السعودية ولكل أنديتها ولكن لا يمكن مثلًا أن أرفض عرضًا من نادي النصر، هذا النادي أحبه جدًا، وكذلك الاتحاد، لكن النصر فريقي المفضل، من قبل أن يحترف فيه كريستيانو رونالدو، وزادت محبتي له بعد رونالدو".

ولكنه في الوقت ذاته أوضح أنه لظروف عائلية لابد أن يستمر في مصر لذلك من الصعب أن يقبل أي عرض من الدوري السعودي رغم حبه الكبير وإعجابه بمستوى الدوري ورغبته في أن يكون ضمن المنظومة الكروية العالمية بالملاعب السعودية.

وأوضح اللاعب صاحب الـ 28 عاماً أنه تلقى عرضًا من دوري روشن ـ الدوري السعودي للمحترفين ـ بجانب عرضين من دوري يلو ـ دوي الدرجة الأولى ـ .

وبخصوص من أفضل لاعب مصري بالدوري السعودي، قال اللاعب:"طارق حامد صديقي وهو الأقرب لقلبي، والاتحاد تأثر كثيرًا بعد خروجه، وأنا سعيد بتألقه مع ضمك، أعتقد أنه الأفضل".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن فترة إعارته من الزمالك لنادي الحزم كانت ناجحة؛ حيث لم يتعرض لأي مؤثرات خارجية وكان يصب تركيزه داخل الملعب:"واستطعت تسجيل هدف الصعود إلى دوري روشن".

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