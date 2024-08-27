شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: برونزية محمد السيد منحت اللاعبين الأمل للوصول للفضة والذهب والان مع تفاصيل الخبر

يرى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية أن برونزية محمد السيد فى السلاح بأولمبياد باريس كانت بمثابة الأمل لباقى اللاعبين للوصول إلى الفضة و الذهب .

وقال إدريس فى تصريح خلال حفل تكريم أبطال باريس 2024 ، أن تحقيق أحمد الجندى ذهبية الخماسى و سارة سمير فضية الأثقال فى أخر يومين بالبطولة إنجاز فى ظل الضغط العصبى على اللاعبين فى الدورة الأولمبية .

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة تكريم أبطال أولمبياد باريس 2024 الحاصلين على الميداليات الأولمبية أحمد الجندى و سارة سمير و محمد السيد فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

وحضر التكريم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية و حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية وعلاء حسن المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال .

وشهدت اولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة ، حيث حصلالجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمدج السيد برونزية سيف المبارزة .

أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية.

كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.