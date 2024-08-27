شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: صناعة البطل ليس بالأمر السهل و دور الأسرة الأهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و تصوير محمد الحصرىالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:56 م
وشهد الدكتور أشرف صبحى تكريم أبطال أولمبياد باريس 2024 الحاصلين على الميداليات الأولمبية أحمد الجندى و سارة سمير و محمد السيد فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس .
وحضر التكريم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية وحازم حسنى رئيس اتحاد الرماية وعلاء حسن المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال .
وشهدت اولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة ، حيث حصلالجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمدج السيد برونزية سيف المبارزة .
وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية ، كما تم إطلاق اسم محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية ، كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.
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