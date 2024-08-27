7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 27 - 8 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مدافع زد يدخل اهتمامات الأهلي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم، وحسام حسن يحسم اليوم ملعب معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي.

مدافع زد يدخل اهتمامات الأهلي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم

دخل محمد إسماعيل، مدافع زد، اهتمامات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، كونه أكثر المدافعين المحليين الذين نالوا إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية ورحب بالتعاقد معه.

حسام حسن يحسم اليوم ملعب معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، في اجتماع بالجهاز الفني المعاون ومسئولى اتحاد الكرة، الملعب الذى يستضيف تدريبات المنتخب فى الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل، بعد تعذر إقامة المعسكر منذ بدايته باستاد القاهرة بسبب وجود بعض الإصلاحات.

فيفا يخطر المصرى برفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات رامى البدوى

تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

الزمالك يترقب وصول جوزيه جوميز لقيادة تدريبات الفريق

يترقب فريق الزمالك وصول البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، والمقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، بعد سفره إلى بلاده لقضاء الإجازة مع أسرته عقب مباراة الفريق امام بلدية المحلة.

كولر يرفض رحيل مروان عطية عن الأهلى في الميركاتو الصيفى

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رحيل مروان عطية لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية، وتمسك المدير الفني ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل بسبب دوره المؤثر مع المارد الأحمر.

عمرو قلاوة يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف

دخل عمرو قلاوة ، لاعب فريق سيراميكا والمعار إلى سموحة، اهتمامات مسئولى الزمالك خلال الفترة الجارية، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يحتفل بعقد قرانه قبل ساعات من لقاء المصري بالكأس.. صور

احتفل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، بعقد قرانه، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه المصيرية أمام المصري في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.