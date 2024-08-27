شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مطالب الإسماعيلى للموافقة على بيع الساعى ومجدى للأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن مبلغ 2.15 مليون دولار للإستغناء عن الثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى لاعبا الفريق لأى نادى يرغب في الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة الاسماعيلى في تسديد المديونية القائمة على النادى للاتحاد الدولى الفيفا من قيمة بيع الثنائى تمهيداً لرفع الإيقاف عن الدراويش كما ترغب في استثمار الجزء المتبقى في تدعيم صفوف الفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

رفض النادى الإسماعيلى، عرض النادى الأهلى للتعاقد مع عمر الساعى مقابل 30 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحدد الإسماعيلي 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلي عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعي.

وانقطع عبد الرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى، عن تدريبات فريقه قبل مباراة الطلائع الاخيرة بالكأس.

ويأتي انقطاع اللاعب عن التدريبات بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش، لولا توقف المفاوضات بين الطرفين بسبب رغبة الإسماعيلي في رفع العرض المالى للاعب.