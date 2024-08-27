شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى يحدد مصير محمود بنتايك من الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط مسئولو نادى الزمالك اتمام صفقة استعارة المغربى محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان الفرنسي، بتخطى اللاعب جميع إجراءات الكشف الطبى التى ستوقع عليه، لاثبات صلاحية لياقته الطبية.

ويرغب مسئولى الزمالك فى توقيع كشف طبى دقيق على محمود بنتايك من أجل التأكد من سلامة اللاعب من أى اصابات مزمنة أو معاناته من أى أزمات تعيق مشاركته بشكل طبيعى مع الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة وإن بنتايك كان تعرض لإصابة مع فريقه منذ أيام قليلة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت عن اهتمام نادى الزمالك بالمغربي محمود بنتايك لاعب فريق سانت إيتيان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق قبل خوض السوبر الأفريقي المقرر اقامته يوم 27 سبتمبر القادم أمام الأهلي، فى الوقت الذى اقترب فيه النادى من حل أزمة إيقاف القيد وفقًا لتصريحات مسئولى الأبيض.

ويجيد محمود بنتايك اللعب فى مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه لخلافة أحمد فتوح نجم الفريق الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.

ويلعب محمود بنتايك حاليًا في صفوف سانت إيتيان في الدوري الفرنسي إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي في أي من مباراتي الفريق أمام موناكو ولوهافر.

وإجمالا خاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وشارك في صعود الفريق بعد خوض 3 مباريات في الدور الفاصل المؤهل، وسجل هدفًا وصنع مثله فقط.

بينما لعب محمود بنتايك مع الرجاء الرياضي المغربي 37 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 في 3 بطولات، بينها دوري أبطال أفريقيا، وحصل على 5 إنذارات.

وفي دوري أبطال أفريقيا خاض محمود بنتايك بقميص الرجاء المغربي 8 مباريات، وفي الدوري 24 مباراة سجل هدفين وصنع 3، وفي كأس العرش شارك في 5 مباريات صنع هدفا وحيدا.

ولعب محمود بنتايك مع فريق الاتحاد البيضاوي، في بطولة كأس العرش والكونفدرالية الأفريقية 2021، في 6 مباريات سجل 3 أهداف بواقع هدفين في البطولة الأفريقية، وهدفا في بطولة كأس العرش، وصنع هدفا وحيدا كان في المسابقة الكونفدرالية.