شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني، معسكره التدريبي المغلق بالإسكندرية والذى انطلق السبت الماضي فى إطار خطة تجهيز الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر القادم.

واختار المدير الفني قائمة لاعبين تضم 21 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن، أحمد حمدي ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، حسان محمد، محمد عبدالنبي لوحا، كريم سيد، أحمد إسماعيل بالى ، اسماعيل بهجت، حسام باولو، هيثم عاطف كوستا، الحسيني طه، عبد الرحمن حسن الشافعي، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح وأحمد جبر نصة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوي مدير ادارى واسلام شاكر مسؤول المهمات.