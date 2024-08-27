شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط حسام حسن لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق غداً الأربعاء، وذلك استعداداً لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، حيث يبحث الفراعنة عن العودة إلى منصة التتويج بعد غياب نحو 15 عام عن التتويج باللقب القاري الأبرز.

س: ما هو الملعب الذي سيستضيف تدريبات المنتخب؟ ج: أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن الفريق سيتدرب باستاد السلام حتى يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يخوض تدريباته بداية من يوم 2 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي حتى موعد مباراة كاب فيردي يوم 6 من الشهر ذاته فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 ، وذلك بسبب أعمال الصيانة الموجودة بالاستاد خلال الوقت الحالي . س: ما هو موعد مباراتي التصفيات أمام كاب فيردي وبتسوانا؟ ج:يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 من نفس الشهر. س: ما هي قائمة المنتخب التي تستعد للدخول في معسكر مغلق؟ ج:ينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن المدير الفني للفراعنة، وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل". س: ما هو موعد السفر إلى بتسوانا؟ ج:قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر السفر لبوتسوانا يوم 7 سبتمبر المقبل، عقب مباراة الجولة الأولى أمام كاب فيردي مباشرة، بسبب مشقة السفر الداخلي فى بوتسوانا بين العاصمة والملعب الذى يستضيف اللقاء. س: متى ينضم اللاعبون المشاركون في كأس مصر؟ ج:ينضم اللاعبون المشاركون مع فرقهم في كأس مصر، عقب انتهاء مشاركتهم مع أنديتهم في البطولة، سواء في الدور نصف النهائي الذي يقام اليوم، أو النهائي الذي يقام يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.