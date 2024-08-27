شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر ويورتشيتش في ميزان الأرقام قبل نصف نهائي الكأس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة نارية عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساء، حيث يستضيف استاد برج العرب مواجهة مثيرة بين المصري وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2023-2024.

ويقود المباراة من على مقعد المدير الفني، اثنين من أبرز مدربي الدوري المصري، وهما، علي ماهر المدير الفني للنادي المصري والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز.

وسبق وتواجه المدربان في مباراة واحدة فقط بالدور الثاني من الدوري حيث فاز بيراميدز بهدف نظيف.



علي ماهر وكرونسلاف يورتشيتش



علي ماهر



كرونسلاف يورتشيتش

1ـ علي ماهر

ـ السن: 50 سنة

ـ البطولات: كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم نسخة 2022

ـ قاد المصري في: 42 مباراة

ـ فاز في: 23 لقاء

ـ تعادل في: 8 مواجهات

ـ خسر: 11 مباراة

ـ أنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 55 نقطة

ـ تأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ـ تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

2ـ كرونسلاف يورتشيتش

ـ الجنسية: كرواتي

ـ السن: 54 سنة

ـ البطولات: الدوري الكرواتي 3 مرات، كأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب

وحقق لقب الدوري الإماراتي مرة واحدةمع فريق النصر

ـ قاد بيراميدز في: 32 مباراة

ـ فاز في: 22 مباراة

ـ خسر: 6 مباريات

ـ تعادل في: 3 مباريات

ـ أنهى الدوري في المركز الثاني برصيد 79 نقطة

ـ تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا

ـ تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر