شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن توقيع عبد الرحمن مجدى لبيراميدز: عقده مستمر 3سنوات ومقدرش الجميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله – عمر أنورالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:00 م
علق مصدر بالنادى الاسماعيلى عن أنباء توقيع عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق لبيراميدز بتأكيده أن اللاعب مرتبط بتعاقد مستمر مع القلعة الصفراء لمدة ثلاثة سنوات.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" لا نجد وصفاً لتصرفات عبد الرحمن مجدى سوى كونه "مقدرش الجميل" ولم يقدر قيمة الشعبية والجماهيرية التي منحها له الاسماعيلى ودائماً يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة النادى".
ويضيف المصدر:"عبد الرحمن مجدى يرتبط بتعاقد مع الاسماعيلى ممتد لثلاثة سنوات قادمة ولا يستطيع الرحيل لأى ناد بغير موافقة النادى الأصفر، ونرفض عودته لفريق الكرة حتى لو كان المقابل التتويج بالكأس".
وانقطع عبد الرحمن مجدى، لاعب النادى الإسماعيلى ، عن تدريبات فريقه قبل مباراة الطلائع الاخيرة بالكأس.
ويأتي انقطاع اللاعب عن التدريبات بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش، لولا توقف المفاوضات بين الطرفين بسبب رغبة الإسماعيلي في رفع العرض المالى للاعب.
ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع الإسماعيلى حول ضم عبد الرحمن مجدى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الدراويش فى بيع اللاعب من أجل دخول عائد مادى للنادى يستطيع به حل الأزمات المتراكمة.
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