شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طيب لإسماعيل يوسف في مهرجان بني غازي في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق ومدير قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا على تلبية الدعوة وحضور مهرجان بنغازي العالمي بليبيا.

حضور إسماعيل يوسف "تيجانا مصر" مهرجان بني غازي العالمي ممثلا للرياضيين المصريين بناء على الدعوة من القائمين علي المهرجان.

ولقي إسماعيل يوسف ترحابا كبيرا من القائمين على المهرجان وكان في مقدمة المرحبين بتيجانا مصر اللواء خالد حفتر وأسامة الحمادي رئيس الوزراء الليبي والفريق خيري التميمي.

وأبدى إسماعيل يوسف سعادته الكبيرة بالاستقبال الكبير الذي وجده من اشقائه في ليبيا منذ وصول لحضور المهرجان.

يمتلك إسماعيل يوسف تاريخا حافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطنى، حيث حصل على بطولة الدورى أربع مرات، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية فى كأس العالم 90 .