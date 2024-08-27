اخبار الرياضه

تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد فى نصف نهائى الكأس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد طارق - عمر أنور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:13 م

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة زد فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى: كمال السيد – عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومى – عماد حمدى – محمد عبد السميع – عمر الساعى – نادر فراج – مروان حمدى – خالد النبريصى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عبد الله جمال – حسن صابر – عبد الرحمن الدح – حاتم سكر – عمر القط – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري – إبراهيم عبد العال – أريك تراورى.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.


وفى المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements