شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحمد طارق - عمر أنورالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:13 م
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة زد فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.
وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى: كمال السيد – عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومى – عماد حمدى – محمد عبد السميع – عمر الساعى – نادر فراج – مروان حمدى – خالد النبريصى.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عبد الله جمال – حسن صابر – عبد الرحمن الدح – حاتم سكر – عمر القط – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري – إبراهيم عبد العال – أريك تراورى.
واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.
وفى المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.
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