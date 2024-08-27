شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة زد فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى: كمال السيد – عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومى – عماد حمدى – محمد عبد السميع – عمر الساعى – نادر فراج – مروان حمدى – خالد النبريصى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عبد الله جمال – حسن صابر – عبد الرحمن الدح – حاتم سكر – عمر القط – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري – إبراهيم عبد العال – أريك تراورى.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.



وفى المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.