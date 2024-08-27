شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الأهلي و كولر بعد عودته من سويسرا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني فور وصوله من إجازته التي يقضيها حالياً في بلاده منذ حسم بطولة الدوري.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم أكثر من ملف مع مارسيل كولر في مقدمتهم ، الإستعداد للموسم الجديد والصفقات التي تم حسمها بشكل رسمي للفريق بجانب العروض التي وصلت للنادي لضم بعض اللاعبين من أندية محلية وخارجية.

ويصل مارسيل كولر إلى القاهرة يوم 31 أغسطس الجاري قبل بدء استعدادات الأهلى للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.