شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن ضم محمود الزنفلى رسميا بعد نهاية إعارة الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى غزل المحلة ضم محمود الزنفلى حارس مرمى فريق الداخلية والذى إنتهت إعارته للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق المحلاوي فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة فيديو لتقديم اللاعب بعنوان "المياة الهادرة تروّضها السدود محمود الزنفلي محلاوي".

‎وخاض محمود الزنفلي الموسم الماضى مع الأهلي على سبيل الإعارة قادما من الداخلية في الانتقالات الشتوية الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي مع منتخب مصر الأول، وتنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.

‎وخرج محمود الزنفلي من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعدما رفض حراسة عرين الأهلي في آخر 3 مباريات بالدوري أمام زد وإنبي ومودرن سبورت والتي خاضها الفريق باللاعبين الشباب والبدلاء.



