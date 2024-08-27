شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة تصوير" تنتظر أشرف داري لإعلان انضمامه رسمياً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربى أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي عقب وصوله للقاهرة لجلسة تصوير في ستاد مختار التتش تمهيداً لإعلان صفقة انتقاله للنادى الاهلى.

يترقب النادى الاهلى وصول المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي للقاهرة لحسم ملف انتقاله للقلعة الحمراء، بتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبى والخضوع لجلسة تصوير بمقر النادى تمهيداً للإعلان الرسمى عن الصفقة.

وظهر أشرف داري للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف داري مع بريست وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.