شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل زد أمام الإسماعيلي فى نصف نهائى كأس مصر.. البانوبي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كاس مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من: "علي لطفي – احمد عاطف قطه – مصطفي العش – كاموني – عبدالرحمن البانوبي – محمد اشرف – مصطفي سعد ميسي – محمد اسماعيل – بيتر زيلو – علي جمال – ماتا مجاسا".

ويحتضن ملعب «الإسماعيلية» معقل الدراويش، مباراة الإسماعيلي ضد زد إف سي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كأس مصر 2024.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.

وفى المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.