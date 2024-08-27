شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الزمالك برفع إيقاف القيد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات المقبلة، يتضمن رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء بعد إرسال صباح اليوم الثلاثاء مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني السابق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.

وكشف مصدر لليوم السابع أن أزمة إيقاف القيد التى تعانى منها القلعة البيضاء، وصلت إلى الأمتار الأخيرة وقاربت على النهاية،بعد سداد المستحقات المالية، للأطراف التى تقدمت بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويتبقى على الزمالك ثلاث قضايا تتعلق بمستحقات مالية لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهم روي أجواش، وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس،والبالغة 40 ألف دولار ومستحقات أتشمبونج وقيمتها 115 ألف دولار.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الأربعاء تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد ، واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 من الشهر الجاري، استعدادا للموسم المقبل ، وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر المقبل ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.