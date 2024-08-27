هل يزامل مصطفى محمد عبد المنعم في نيس الفرنسي؟

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي نيس الفرنسي في التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي نانت خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد نادي نيس الفرنسي للإعلان عن التعاقد مع المدافع المصري محمد عبد المنعم قادمًا من صفوف الاهلي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي نيس الذي نجح في ضم صفقة محمد عبد المنعم من الاهلي، يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد قادمًا من نانت.

وشارك المهاجم المصري مع فريق نانت بديلًا في الربع ساعة الأخيرة خلال أول مباراتين هذا الموسم في الدوري الفرنسي أمام تولوز وأوكسير.

وأضحت الصحيفة الفرنسية، أن نادي نادي نيس كان يهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد، وتواصل مع نانت لاستعارته لمدة موسم في حالة رفض خيار الشراء.

وأشارت إلى أن نادي نانت رفض عرض نيس لضم مهاجم منتخب مصر، مما جعل الأخير يتجه لضم يوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسم نادي نيس صفقة موكوكو قادمًا من بوروسيا دورتموند، لتدعيم هجومه، وذلك لتعويض تيريم موفي الذي يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.