"خلصت بنجاح".. شوبير يكشف تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حسم النادي الأهلي، صفقة المدافع المغربي أشرف داري، لتدعيم صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "اللي بيسأل على الـ 48 ساعة دول كانوا بتوع الصفقة اللي خلصت بنجاح أشرف داري، لسه بقى مستنيين الكأس عشان الصفقة اللي بعدها".

وقبلها كتب شوبير: "خير يارب أمير توفيق مختفي بقاله يومين؟؟ شرير أوى الجدع ده".

ولم يفصح أحمد شوبير، عن مصدره، بشأن كشف حسم النادي الأهلي صفقة المغربي أشرف داري.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، والمصري يوسف أيمن، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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