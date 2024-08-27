"34 عاماً وارتبط اسمه بالدوري السعودي".. تشيزني يُعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن حارس المرمى البولندي الدولي تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد أيام من إعلان نادي يوفنتوس الإيطالي فسخ التعاقد معه.

اسم حارس المرمى صاحب الـ 34 عاماً ارتبط بالانتقال لنادي النصر السعودي خلال الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية اليوم الأحد، أن الحارس البولندي قد وافق على الانتقال إلى نادي النصر؛ حيث سيحصل على راتب 40 مليون يورو، خلال موسمين مع الفريق.

وكتب حارس منتخب بولندا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء:"نهاية الرحلة هي وقت للتأمل والامتنان وهناك الكثير من الأشخاص الذين يجب أن أشكرهم في هذا المكان ولكنني سأحاول القيام بذلك شخصيا مع كل واحد منهم".

وأضاف:"أدين بشكر خاص لكم كمشجعين كونكم في هذه الرحلة معي، أشكركم على الدعم والنقد، على الحب والكراهية، لأنكم الجزء الأكثر جمالاً ورومانسية في كرة القدم، بدونكم لن يكون لكل هذا أي معنى، شكرًا لكم".

وأتم تشيزني بيانه بقوله: "لكل قصة نهاية ولكن في الحياة كل نهاية هي بداية جديدة، ما سيجلبه هذا المسار الجديد لي وحده الوقت الذي سيخبرني به".

وسبق ومثلّ اللاعب أندية أرسنال، بينتفورد، روما، يوفنتوس.

اقرأ أيضًا:

"نهاية الرحلة هي وقت للتأمل والامتنان"

قادما من الدوري السعودي.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم الهداف المغربي