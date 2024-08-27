"بعد رحيل سعود عبدالحميد".. كانسيلو يخضع للكشف الطبي تمهيداً للانضمام للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت تقرير تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع الظهير الأيمن البرتغالي بصفوف مانشتر سيتي جواو كانسيلو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض غياب ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد الذي انضم لصفوف روما.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن اللاعب البرتغالي الدولي يخضع حالياً للفحص الطبي بالعاصمة الفرنسية باريس تحت إشراف أحد أفراد طاقم الجهاز الطبي بنادي الهلال؛ تمهيدًا لتوقيع العقود بصورة رسمية.

وأشار الصحيفة السعودية ذاتها إلى أن اللاعب صاحب الـ 30 عاماً سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات حال إتمام التعاقد.

وكان اللاعب قد خاض الموسم الماضي 2023/2024 بقميص نادي برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وخاض اللاعب الموسم الماضي 42 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5.

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