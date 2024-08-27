قطة ضد النبريصي.. تشكيل مباراة الإسماعيلي وزد في نصف نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي نادي الإسماعيلي نظيره زد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وأعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، التشكيل الرسمي لمواجهة زد.
تشكيل الإسماعيلي
حراسة المرمى: كمال السيد.
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي.
خط الوسط: عماد حمدي، محمد عبد السميع، عمر الساعي.
خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي، خالد النبريصي.
تشكيل زد
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، محمد أشرف، علي جمال.
خط الوسط: ليوماردو كاموني، بيتر موتوموسي، ماتا ماجاسا.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف قطة.
ويلاقي الفائز من هذه المباراة، المتأهل من مواجهة بيراميدز والمصري، في نهائي كأس مصر.