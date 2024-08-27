بعد وصوله فرنسا.. "فيديو كول" بين عبد المنعم وموديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصل المدافع الدولي، محمد عبد المنعم، فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا للانضمام إلى نادي نيس.

وبعد وصول عبد المنعم لفرنسا أجرى اتصالا بلاعب الأهلي السابق أنتوني موديست عن طريق الفيديو، وهو ما نشره اللاعب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

الجدير بالذكر أن أنتوني موديست لعب في صفوف النادي الأهلي في موسم 2023/24 قادما من بوروسيا دورتموند.

اقرأ أيضًا:

"بعد رحيل سعود عبدالحميد".. كانسيلو يخضع للكشف الطبي تمهيداً للانضمام للهلال

"34 عاماً وارتبط اسمه بالدوري السعودي".. تشيزني يُعلن اعتزاله كرة القدم