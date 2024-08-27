والد أشرف داري لمصراوي: "نجلي يصل القاهرة في هذا الموعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب النادي الأهلي من إتمام ثالث صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي.

وكشف داري زهير والد أشرف، موعد انضمام نجله إلى صفوف النادي الأهلي، بعد انتهاء المفاوضات واتفاق الثنائي على الشروط المالية.

وقال زهير في تصريحات خاصة لـ"مضراوي": "أشرف سيصل إلى القاهرة صباح غدا الأربعاء، لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى النادي الأهلي".

ويعد أشرف داري ثالث صفقات الأهلي، بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله، ويمكن أن يكون أهم صفقات الأحمر في الانتقالات الحالية، خاصة بعد رحيل محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي.

اقرأ أيضًا:

"خلصت بنجاح".. شوبير يكشف تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة