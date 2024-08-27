تكريم خاص لكريستيانو رونالدو في قرعة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكريم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

ويتسلم رونالدو جائزة خاصة نظرا لتسجيله أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024/25 يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس.

وسجل رونالدو 140 هدفا في 183 مباراة، بدوري الأبطال مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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