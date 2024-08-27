شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة فيديو بين موديست ومحمد عبد المنعم فور وصوله فرنسا للانضمام لـ نيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفرنسي انتوني موديست مهاجم الأهلى السابق، صورة من مكالمة فيديو جمعته مع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر المنتقل حديثًا لصفوف نادي نيس الفرنسي.

وأجرى موديست مكالمة فيديو مع محمد عبد المنعم الذى وصل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى فرنسا، استعدادًا للانضمام لصفوف نادى نيس الفرنسى.



محمد عبد المنعم وموديست

وأنهى محمد عبد المنعم إجراءات انتقاله إلى نيس الفرنسي على سبيل البيع النهائي مقابل حصول الأهلي على مبلغ 4 ملايين و300 ألف دولار بخلاف مليون دولار أخرى إضافية.

وحصل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي على 90% من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء يوم 30 يونيو الماضي.

ويتبقى لـ موديست ما يقرب من 300 ألف دولار سيتحصلها على دُفعتين الفترة المقبلة.

وأنهى مسئولو النادي الأهلى إجراءات إنهاء عقد موديست بنهاية يونيو الماضي، وتم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.