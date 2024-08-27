شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. زد يتقدم على الإسماعيلى بهدف كامونى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق زد أف سى على نظيرة الإسماعيلى بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس مصر 2023 – 2024.

وجاء هدف فريق زد أف سى عن طريق ديلسون كاموني في الدقيقة 15 عقب استغلال تمريرة زميلة مصطفى سعد "ميسى" ليسديدها في شباك كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلى.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات من لاعبو الفريقين للسيطرة على الكرة بمنتصف الملعب دون خطورة حقيقة على حراس المرميين بينما حاول لاعبو الاسماعيلى إدراك هدف التعادل من قبل مروان حمدى وخالد النبريصى دون فائدة.

وخاض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من : كمال السيد – عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومى – عماد حمدى – محمد عبد السميع – عمر الساعى – نادر فراج – مروان حمدى – خالد النبريصى.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى : "علي لطفي – احمد عاطف قطه – مصطفي العش – كاموني – عبدالرحمن البانوبي – محمد اشرف – مصطفي سعد ميسي – محمد اسماعيل – بيتر زيلو – علي جمال – ماتا مجاسا".