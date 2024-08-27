شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: باب المنتخب مفتوح للجميع واستبعاد أى لاعب لا يعنى أنه خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول عن أهم ملامح المعسكر الذى ينطلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراتي كاب فيردي والرأس الأخضر.

وضم الجهاز الفني 27 لاعبا لخوض مباراتي الرأس الأخضر في القاهرة في 6 سبتمبر، ثم بوتسوانا في فرانسيستاون بعدها بأربعة أيام، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لوكالة فرانس بريس: "استبعاد أي لاعب لا يعني أنه خارج الحسابات، في المعسكر السابق، لم يكن محمد النني موجودًا على سبيل المثال، لأنه كان بعيدًا عن المشاركة مع فريقه آرسنال وقتذاك، لكن بعدما قدم مستوى مميزًا مع المنتخب الأولمبي في باريس، ثم بدأ المشاركة مع فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي عاد بصورة طبيعية".

وأضاف: "ضم المدير الفني حسام حسن مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس كعلامة على تواصل الأجيال. كنا نرغب في ضم المزيد من اللاعبين لكن الإصابات حرمتنا من ذلك، ونثق بالقائمة الموجودة، والباب مفتوح أمام الجميع في المعسكرات المقبلة".