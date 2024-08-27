شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئى الطائرة على رواندا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 18 سنة على نظيره الرواندى بنتيجة 3-0، فى إطار رابع مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس والتى ستستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كلا من، المغرب وتونس، قبل الفوز على كينيا أمس ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الجزائرغدا الأربعاء.

فيما تمكن منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما من تحقيق فوز مثير على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عامًا و المقامة ببلغاريا.

وجاءت نتيجة الأشواط :19-25 22-25 25-19 27-25 13-15.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات ليتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم للناشئين بعد أداء مميز من ناشئي الفراعنة.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.