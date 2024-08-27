شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، غدا الأربعاء، قرعة دوري الكرة النسائية لأندية القسم الثاني للموسم الجديد 2024 - 2025، وتضم مسابقة دوري القسم الثاني بـالكرة النسائية في الموسم الجديد مشاركة خمسة عشر ناديا هي أندية: السكة الحديد - إيديال - حدائق حلوان - طلائع الجيش - الزهور - 6 أكتوبر - الصيد بالمحلة - كفر سعد - إس أي كا إف سي - القنطرة البيضاء - مركز شباب محلة حسن - رع للألعاب الرياضية - سموحة - مركز شباب الزهور - الإسماعيلي.

وأجريت قبل يومين قرعة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية الممتاز بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بينها الأهلي والزمالك والأندية الشعبية، بالإضافة إلى الأندية صاحبة الباع في المنافسة على الألقاب.

وصفت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، الموسم المُقبل من دوري الكرة النسائية بالتاريخي بعد انضمام مختلف الأندية الشعبية العريقة للمسابقة.

وقالت الرفاعي: "سيشهد دوري الكرة النسائية مواجهة تاريخية في شهر أكتوبر بين الأهلي والزمالك، كما سنرى أندية شعبية للمرة الأولى، مما يمهد الطريق أمام نسخة تاريخية لمسابقة الدوري وعهد جديد لكرة القدم النسائية في مصر".

وحرصت الرفاعي على متابعة فعاليات قرعة الدوري الممتاز رغم تواجدها في دولة الجزائر ضمن اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا لدوري أبطال الكرة النسائية.

واختتمت دينا الرفاعي: "أشكر عائلة الكرة النسائية المصرية بدءا من الأندية واتحاد الكرة واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على دعم اللعبة ونشرها ووصولها إلى هذه المرحلة التاريخية.. وأتمنى التوفيق لجميع الأندية".