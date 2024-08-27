شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار مواجهات بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره النادي المصري في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.