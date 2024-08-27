شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصريات في المراكز الأولي للبطولة العربية للجودو تحت 18 سنة بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت البطولة العربية للجودو للأندية البطلة التي أقيمت في العلمين خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري إشادة جميع المشاركين في البطولة.

حظيت البطولة بمشاركة كبيرة من مختلف الأندية العربية التي ظهرت بمستوي تنافسي كبير بين جميع اللاعبين الذين حاولوا تقديم الافضل ما لديهم في البطولة وخاصة المشاركة النسائية التي كانت قوية في الدوريات المختلفة تفوق في هذه المرحلة 10 فتيات من مصر في المراكز الأولي.

شارك في البطولة العربية لأندية الجودو 646 ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية التي شاركت في البطولة من الدول العربية المختلفة.

قاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من الدول العربية ومعهم 86 مدرب قادو 428 لاعبا ولاعبه من أندية مختلفة في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.

وجاءت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 18 سنة فتيات كالتالي:



نتائج تحت 48 كجم

1_ فاطمة فتحي المشروع القومي للناشئين أ مصر

2- منال مخلف من الاتحاد الرياضي لشرطة الوسط البليدة الجزائر

3- أسيل هوسه من نادي الرياض السعودي

نتائج تحت 52 كجم

1_ حبيبة عبد الرحمن من المشروع القومي للناشئين أ مصر

2- هنا رشوان من أكاديمية مصر

نتائج تحت 57 كجم

1_ إسراء إسماعيل المشروع القومي للناشئين مصر

2- نورالقنيشي أكاديمة مصر

3- نور عصفور من أكاديمية مصر

نتائج تحت 63 كجم

1-بشري إدريس من أكاديمية مصر

2- شهد السيد من المشروع القومي للناشئين أ مصر

3- حلا مصيلحي من أكاديمية مصر

نتائج تحت 70 كجم

1_ سجدة ميلجي من المشروع القومي للناشئين أ مصر