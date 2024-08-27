شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري في البطولة العربية للجودو بالعلمين في مرحلة تحت 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

استضافت مدينة العلمين فعاليات البطولة العربية للجودو للأندية البطلة خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري بمشاركة أندية من مختلف الدول العربية.

شارك في البطولة العربية لأندية الجودو 646 ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية التي شاركت في البطولة من الدول العربية المختلفة.

قاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من الدول العربية ومعهم 86 مدرب قادو 428 لاعبا ولاعبه من أندية مختلفة في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.

وأشادت الفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العلمين التي شهدت مهرجان كبير في رياضات مختلفة و أيضا حفلات فنية كبيرة.

وجاءت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 14 سنة كالتالي:

وجاءت نتائج تحت 18 سنة وزن 50 كجم كالتالي:

1- يوسف إبرھيم من أكادمية الاتحاد المصري

2 -يوسف عبد الجواد المشروع القومي للناشئين

3 -سعيد السعدي نادي النصر السعودي-السعودية

3 -علي عيسى أكاديمية الفرسان الرياضية-ليبيا

نتائج منافسات تحت 18 سنة وزن 55 كجم

1 -سيف يوسف أكادمية الاتحاد المصري-مصر

2-رائد الرھوان نادي بردي دمشق-سوريا

3 -حذيفة المختار أكاديمية الفرسان الرياضية-ليبيا

3 -سعود العنزي نادي الصليبخات الكويتي-الكويت

وجاءت نتائج وزن 60 كجم

1- نبهاد راهبموف من نادي الكويت الكويتي

2- عبد الله الأهل من نادي الشمس في مصر

3- خالد الشاذلي لاعب نادي هليوبوليس

3-أحمد عمر من نادي الوطن أبي عيسي من ليبيا

وجاءت نتائج وزن 66

1-علي هامبتوف من نادي القادسية الرياضي من الكويت

2-يوسف علي لاعب نادي سبورتنج من الإسكندرية

3-أنطون وليد من أكديمية الاتحاد المصري

3-سعود الكوح من نادي الكويت الكوتي

نتائج 60_

1-نيهاد راهيموف من نادي الكويت الكويتي

2-عبد الله الأهل من نادي الشمس

3-خالد الشاذلي من نادي هليوبوليس

3-أحمد عمر من نادي الوطن اب عيسي ليبيا

نتائج تحت 73 كجم

1-شاندر هاجرفيرأديف من نادي الكويت الكويتي

2- يوسف إسماعيل من أكاديمية مصر

3-حيدر حيدر نادي لاقادسية الرياضي

3-علي مروزق من أكاديمية الاتحاد المصري

نتائج تحت 81 كجم

1-عبد الله رحمتوف من نادي القاسية الكويتي

2-أحمد جاب الله من المشروع القومي للناشئين أ مصر

3-كريم عز الدين من نادي هليوبوليس

3-دواس العجمي من نادي القادسية الكويتي

نتائج 90+

1-عبد الله عبد الله أكاديمية الاتحاد المصري

2-محمد حامد نادي اتحاد الشرطة

3-محمد حسن من نادي الزمالك

3-أحمد مبارك من نادي الهدي السعودي

نتائج 90_

1-معتز محمد من المشروع القومي للناشئين أ مصر

2-عمر عطا من المشروع ىالقومي للناشئين أ مصر

3-أحمد بوقماز من القادسية الكويتي

3-أحمد السعدي الكويت الكويتي